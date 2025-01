Moederbedrijf Albert Heijn koopt honderden Belgische supermarkten

Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, staat op het punt een stuk groter te worden in België. Delhaize, het Belgische dochterbedrijf van het concern, wil honderden supermarkten overnemen. Negen jaar geleden fuseerde het Nederlandse Ahold met het Belgische Delhaize.

Het gaat om 325 supermarkten van Louis Delhaize. Die merknaam blijft bestaan. Bij de overname zit ook de logistieke tak en het hoofdkantoor. Alle werknemers behouden hun baan, zegt het bedrijf.

Louis Delhaize heeft kleinere buurtsupermarkten, vergelijkbaar met de Spar in Nederland. In België zijn de winkels van Louis Delhaize ook te vinden op luchthavens, treinstations, snelwegen en in ziekenhuizen. Met de overname wil het moederbedrijf van Albert Heijn haar positie op de retailmarkt in België versterken.

Broers

Dat de bedrijven Ahold Delhaize en Louis Delhaize dezelfde naam hebben, komt doordat de bedrijven zijn opgericht door twee broers. De overname wordt door het bedrijf daarom ''een knipoog naar de geschiedenis'' genoemd.

De Belgische mededingingsautoriteit moet nog wel goedkeuring geven. Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de overname gemoeid zal zijn. Als het aan Ahold Delhaize ligt, zal de overname eind dit jaar zijn afgerond.