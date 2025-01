Meer optimisme over wapenstilstand in Gaza met presidentschap Trump in vooruitzicht

Met de deal die nu op tafel ligt zouden in een eerste fase vrouwen en oudere mannen vrij moeten komen. Zij zouden geruild worden tegen een aantal Palestijnse gevangenen. Daarna moet er gesproken worden over de vrijlating van de andere gijzelaars. Er zitten nog bijna honderd gijzelaars vast, bekend is dat zeker een derde van hen niet meer leeft.

Trump in Witte Huis

Het afgelopen jaar lukte het ondanks herhaalde pogingen van Qatar, Egypte en de Verenigde Staten niet om een einde te laten komen aan het geweld in de Gazastrook. Maar met het aantreden van Donald Trump in het vooruitzicht zou daar verandering in kunnen komen. Betrokkenen zeggen dat er voor volgende week een deal moet komen.

Over een kleine week zit Trump opnieuw in het Witte Huis, en voor die tijd wil de aankomende Amerikaanse president dat Hamas alle gijzelaars vrijlaat. Hij dreigde de afgelopen tijd meerdere keren dat anders "de hel losbarst" in Gaza. Wat hij daar precies mee bedoelde, wilde Trump niet zeggen.

Ook president Biden lijkt zich extra in te spannen voor een deal, in de laatste weken van zijn presidentschap. Gisteren zei hij aan de telefoon met Netanyahu dat er "een dringende noodzaak is" voor een deal en dat er daarmee ook meer humanitaire hulp naar binnen moet. Zijn team werkt nauw samen met het team van Trump bij de onderhandelingen.