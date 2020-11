Pfizer/BioNTech gaat vergunning vaccin aanvragen

De vaccinontwikkelaars Pfizer en BioNTech zijn er wereldwijd als eerste in geslaagd voldoende data te verzamelen om een vergunning aan te kunnen vragen voor het vaccin. Binnen enkele dagen zal er een vergunning worden aangevraagd in de Verenigde Staten. Ook de aanvraag voor de Europese Unie zal volgens Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, "zeer binnenkort" worden gedaan.

Begin november zeiden de ontwikkelaars al dat het vaccin zeker 90 procent effectief was in de laatste testfase. Uit de definitieve analyse zou blijken dat het vaccin zelfs 95 procent effectief is. De bedrijven claimen bovendien dat bij deelnemers boven de 65 jaar het vaccin deze effectiviteit heeft. De claims worden gedaan in een persbericht; een wetenschappelijk artikel is nog niet gepubliceerd.

Het vaccin is een van de zes vaccins die door de Europese Unie zijn gereserveerd. Mocht het volgend jaar op de markt komen dan heeft Nederland recht op 11,7 miljoen vaccins, waarmee bijna zes miljoen Nederlanders zouden kunnen worden ingeënt.

Serieuze klachten

Volgens het protocol van de vaccinontwikkelaars moesten van de 43.000 proefpersonen in het onderzoek er minimaal 164 besmet zijn om conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit. De bedrijven stellen dat er inmiddels 170 besmettingen zijn vastgesteld. Daarvan waren er 162 bij deelnemers die een placebo hadden gekregen. Slechts acht personen hadden het vaccin gekregen.

Het lijkt erop dat het vaccin niet volledig kan voorkomen dat patiënten serieuze klachten krijgen. Van de besmette deelnemers hadden er tien ernstige klachten. Eén van hen had het vaccin gekregen.

Volgens de bedrijven zijn er geen ernstige bijwerkingen geconstateerd. Wel was 4 procent van de deelnemers vermoeid en had 2 procent hoofdpijn. Bij oudere personen zouden er minder bijwerkingen zijn dan bij jongere deelnemers.

Vergunningaanvraag

Het Europese medicijnagentschap EMA kijkt al sinds begin oktober mee met de ontwikkelaars, om een beoordeling zo snel mogelijk te laten verlopen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat namens Nederland betrokken is bij de beoordeling, laat weten dat de definitieve data nog niet zijn ingediend.

Volgens Marc Kaptein van Pfizer is nog niet bekend wanneer een formele Europese vergunningaanvraag wordt gedaan, maar zal dat op zeer korte termijn gebeuren. Naar verwachting zal het dan nog minimaal een maand duren voordat er een vergunning wordt afgegeven.