1 op de 20 wereldburgers naar heilig festival dat eens in de 144 jaar plaatsvindt

Correspondent India Devi Boerema over Maha Kumbh Mela

"Het is heel belangrijk voor de Indiase overheid dat dit evenement veilig er ordelijk verloopt. Aan het hoofd van de deelstaat staat de hindoeïstische monnik Yogi Adityanath. Het is voor hem een eer dat de Maha Kumbh in zijn deelstaat gehouden wordt.

India neerzetten als het land van de hindoes is één van de speerpunten van de huidige overheid. Onder de BJP, waar Adityanath lid van is, worden dit soort grote religieuze evenementen aangepakt als een promotie voor het land. Vaak speelt premier Modi daarbij een prominente rol.

Het is natuurlijk ook een logistieke prestatie om deze mensenmassa in goede banen te leiden. Er komen heiligen en gelovigen vanuit het hele land op af. Maar het wordt zeker ook steeds meer een toeristisch evenement waar niet-gelovigen graag komen kijken om te zien hoe het Hindoeïsme in India beleefd wordt."