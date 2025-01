Drones gespot boven militaire bases Duitsland, mogelijk Russische spionage

Boven verschillende militaire bases in Duitsland zijn de afgelopen maand drones gezien. De Duitse politie is een onderzoek begonnen naar mogelijke spionage door Rusland.

Vanwege de oorlog in Oekraïne kan niet worden uitgesloten dat Duitse militaire installaties en defensiebedrijven worden bespioneerd door Rusland met drones, schrijft het OM in de deelstaat Beieren.

Daar werd gisteren een drone gezien boven een militaire basis bij Manching. Op het terrein worden nieuwe militaire vliegtuigen en drones getest. Op drie eerdere dagen in december vloog er ook een drone over de basis bij Manching. Ook was er een vergelijkbaar incident bij een militaire installatie in Neuburg an der Donau.

Waarschuwing

De Duitse politie waarschuwde bedrijven vorige maand dat er zich mogelijk Russische saboteurs onder hun werknemers en aannemers zouden kunnen bevinden. Rusland ontkent dergelijke beschuldigingen.

Onderzoekers wezen op een reeks eerdere verdachte dronevluchten bij militaire locaties, LNG- en olieterminals, zeehavens en logistieke bedrijven. Vrijdag werd bekend dat er op 2 januari is geprobeerd om in te breken bij een drinkwaterzuiveringsinstallatie in de buurt van Keulen. Dat was het derde vergelijkbare incident in enkele maanden tijd.

Het hoofd van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst, Bruno Kahl, zei dat Russische sabotagedaden tegen westerse doelen uiteindelijk voor de NAVO aanleiding zouden kunnen zijn om te overwegen een beroep te doen op artikel 5. Dat houdt in dat NAVO-landen een aanval op één lidstaat beschouwen als een aanval op alle lidstaten.