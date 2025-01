Man aangehouden om doden dassen, honden in beslag genomen

In Ede is een 32-jarige man aangehouden voor het mogelijk doden van dassen en het vernielen van hun burchten. Ook zijn drie honden in beslag genomen die werden gebruikt om de dieren te doden.

Een politiewoordvoerder kan niet veel details geven over de zaak in het belang van het onderzoek. Zo is niet bekendgemaakt om hoeveel dode dassen het gaat, hoelang het geweld speelde en hoe de honden precies werden ingezet. Dassen zijn een beschermde diersoort in Nederland.

De politie heeft meerdere gegevensdragers als USB's of harde schijven in beslag genomen van de verdachte en andere betrokkenen. Zolang het onderzoek loopt zijn de honden ondergebracht in een opvang.

Opzet

Het is nog onduidelijk om welke dassenburchten het gaat. "Concrete cijfers van stroperij op dassen zijn erg moeilijk te krijgen", zegt Wim Vosgezang, toezichthouder Natuur van provincie Gelderland. "Er gebeuren vaker dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, maar het is enorm moeilijk te bewijzen wie erachter zit."

Dat een onderzoek ook leidt tot een aanhouding, is dan ook zeldzaam, zegt Vosgezang, die zelf eerder ook heeft meegewerkt aan onderzoeken. Opzet is volgens de toezichthouder moeilijk te bewijzen. "Behalve als je aas met gif in een veld vindt, of dode dieren op vreemde plekken. Maar als een dier wordt afgeschoten en je neemt het mee, dan is het moeilijk te achterhalen."

Er zijn ongeveer twee tot drie incidenten per jaar waarbij zichtbaar iets gebeurt wat niet mag, zegt Vosgezang, maar dat is het topje van de ijsberg.

Overlast

Waarom iemand kwade wil heeft voor de dassen, begrijpt de toezichthouder niet. "Dassen zorgen niet voor overlast. Ze zitten alleen soms op plekken waar je ze niet hebben wilt."

Vorig jaar kwam het dier vaker in het nieuws. De dieren bouwden burchten onder het spoor, waardoor het treinverkeer stil kwam te liggen. Omdat de dassen beschermd zijn, kon ProRail de burchten niet zomaar verwijderen, pas nadat het bedrijf een vergunning kreeg. ProRail heeft een kunstburcht gebouwd om de dassen onder het spoor vandaan te lokken.

In Nederland zijn er nog 6000 tot 7000 dassen, schat natuurorganisatie Das en Boom. De populatie was ooit twee keer zo groot, maar daalde naar 1200 in de jaren zestig, nadat er veel op de dieren werd gejaagd. Door het groeiende autoverkeer en de aanleg van wegen bleef de populatie klein, tot er in de jaren 80 een beschermingsplan kwam voor de dieren.