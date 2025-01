Luchtmacht Nigeria doodt burgers bij luchtaanval

De Nigeriaanse luchtmacht heeft bij een luchtaanval in de staat Zamfara burgers gedood, melden lokale autoriteiten en inwoners van de staat. Bronnen spreken van 16 mensen die om het leven zijn gekomen.

De woordvoerder van de gouverneur van Zamfara zegt het incident te betreuren. "Helaas zijn leden van de burgerwacht ook geraakt bij de operatie", zei hij. Volgens hem werden de burgers aangezien voor vluchtende criminelen.

De luchtmacht heeft erkend dat het een luchtaanval uitvoerde en zegt dat die gericht was op gewapende bendes. De operatie was volgens de luchtmacht succesvol. "We hebben een genadeklap toegebracht aan criminelen die dorpen terroriseren. We hebben criminelen uitgeschakeld en gegijzelden gered." Om eraan toe te voegen: "Maar met grote zorgen horen we berichten over burgerslachtoffers."

Lokale media spraken mensen die zeggen dat de burgers ten onrechte aangezien werden voor criminele bendes. Het zou gaan om burgers die zichzelf juist beschermden tegen gewapende bendeleden.

Een getuige met wie persbureau AFP sprak zegt dat inwoners terugkeerden naar hun huizen op het moment dat ze werden aangevallen. Amnesty International denkt dat het dodental hoger ligt en dat er twintig mensen om het leven kwamen en er tientallen gewonden zijn.

'Roekeloos gebruik van dodelijk geweld'

De mensenrechtenorganisatie wil dat de overheid "onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek instelt". De luchtmacht heeft in een verklaring gezegd dat het een onderzoek opgestart heeft.

In Nigeria komen steeds meer ontvoeringen voor waarbij gewapende bendes losgeld vragen voor hun terugkeer.

Het is niet voor het eerst dat de luchtmacht een aanval uitvoert waarbij burgerslachtoffers gedood worden. In december bombardeerde een militair vliegtuig dat criminelen achtervolgde naar eigen zeggen per ongeluk burgers in de staat Sakoto. Bij dat incident kwamen tien mensen om het leven.

Amnesty vindt dat een luchtaanval geen legaal middel is om criminelen aan te pakken. "Zulk roekeloos gebruik van dodelijk geweld is onwettig en schandalig."