Extra camera's bij ziekenhuis Beverwijk na explosie

In overleg met de burgemeester en de politie is de beveiliging aangescherpt en cameratoezicht ingesteld, zo kondigde het ziekenhuis gisteren aan. Volgens een verslaggever van NH staat de extra camera gericht op de ingang waar de ontploffing was.

Het ziekenhuis wil verder geen details geven over de genomen veiligheidsmaatregelen. Personeel van het ziekenhuis zegt tegen de omroep dat aan hen is verteld dat er "meer beveiliging is ingehuurd".

'Dader op beeld'

Over een motief is nog niets bekend. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek. In november was het ziekenhuis het doelwit van brandstichting. Volgens de politie was er een kleine brand bij de ingang van het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis, dat toen in aanbouw was. De politie gaat uit van opzet en onderzoekt een mogelijk verband tussen de twee incidenten. Er is nog niemand aangehouden.

Er hing voor de explosie dit weekend al een camera bij de goedereningang. De dader die het explosief heeft af laten gaan, staat op beeld, zegt de politie tegen NH. Ook zijn er beelden van een ontploffing in november. "Die beelden worden nu ook met elkaar vergeleken", aldus de politie.