Verroest en beschadigd: ruim 100 olympische medailles teruggestuurd

De organisatie gaf daarop aan op de hoogte te zijn van de schade en met de producent naar de oorzaak te kijken.

Volgens La Lettre is er vlak voor de Spelen een verbod gekomen op een giftig bestandsdeel dat gebruikt zou worden in de medaille. Het nieuwe middel, dat vervolgens is gebruikt in de medailles, zou door gebrek aan tijd en kennis niet goed getest zijn.

Monnaie de Paris heeft een bedrijf ingeschakeld om het probleem op te lossen. Gedupeerde atleten krijgen een nieuwe medaille met dezelfde gravering als het origineel.