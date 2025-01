Grote stakingsdag in België, brandweer op de vuist met politie in Brussel

In Brussel hebben zo'n 30.000 mensen uit diverse sectoren geprotesteerd tegen de pensioenplannen van de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe regering. Bij die demonstratie zijn agenten aangevallen door een groep stakende brandweerlieden.

Het zou volgens de Vlaamse omroep VRT gaan om enkele tientallen brandweerlieden die afweken van de afgesproken demonstratieroute. Ze zouden van plan zijn geweest om het verkeer te blokkeren. Volgens de politie raakten bij de confrontatie meerdere agenten gewond. Ook werd er kort traangas ingezet.

De brandweer van Brussel bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden en zegt het te betreuren. "Op oudejaarsavond stonden politieagenten en brandweerlieden zij aan zij in het veld en eisten respect, dus laten we ook respect tonen voor de ordehandhavers", aldus de brandweer. "Dit gedrag weerspiegelt onze waarden niet. We kunnen onze eisen ook rustig en waardig stellen."

Vluchten geschrapt

Het voor de rest vreedzame protest heeft grote gevolgen in het hele land. Zo gaan er vanaf het middaguur geen vluchten vanaf de luchthaven van Charleroi, omdat er te weinig beveiligers zijn komen opdagen. Op de luchthaven van Brussel zijn zeker vier op de tien vluchten geschrapt, omdat een deel van de bagageafhandelaars en het veiligheidspersoneel staakt.

Ook in het onderwijs wordt gestaakt. Een op de tien scholen in Vlaanderen is dicht, zegt de onderwijsvereniging. Op sommige scholen worden leerlingen wel opgevangen, maar krijgen ze geen les. Verder wordt er gestaakt door onder anderen vuilnisophalers, ov-personeel, brandweermensen en gevangenispersoneel. In sommige gevangenissen worden politiemensen ingezet, omdat er te weinig cipiers zijn.