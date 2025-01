Controversiële Benetton-fotograaf Oliviero Toscani (82) overleden

De fotograaf verliet Benetton in 2000 na een rel over een campagne met beelden waarop Amerikaanse gevangenen te zien waren die ter dood veroordeeld waren. In 2018 kwam de fotograaf terug bij Benetton. Het merk kwam in hetzelfde jaar onder vuur te liggen na een reclamecampagne van Toscani met foto's van migranten die gered werden uit de Middellandse Zee.

In 2020 verbrak het merk officieel de banden met de fotograaf, omdat hij de brugramp in Genua, waarbij 43 doden vielen, bagatelliseerde. "Wat maakt het uit als een brug instort?" zei hij erover. Later bood Toscani zijn excuses aan voor deze opmerking.

In een interview met de Italiaanse krant Corriere della Serra maakte Toscani vorig jaar bekend dat hij leed aan amyloïdose, een zeldzame levensbedreigende ziekte die leidt tot orgaanfalen. Hij overleed maandag in het ziekenhuis van Cecina in Toscane.