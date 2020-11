Aantal verdachten grote cocaïnewasserij Drenthe opgelopen tot 26

In het onderzoek naar een grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen is het aantal verdachten opgelopen tot 26. Vandaag was er een eerste voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam tegen zestien verdachten die begin augustus werden opgepakt bij een inval in de wasserij, die verstopt was in een omgebouwde manege.

Het gaat om dertien verdachten met de Colombiaanse nationaliteit, en daarnaast drie verdachten met een Nederlandse, Colombiaans-Nederlandse of Turkse nationaliteit. De Colombianen 'woonden' in een door een gipswand afgeschermd gedeelte van de manege en sliepen er op stretchers.

Zij zouden onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald en niet vrij zijn geweest te gaan en staan waar zij wilden. Ook zouden zij hier pas kort zijn geweest. Het is niet duidelijk hoe lang het lab heeft gedraaid.

De eigenaar van de manege - de 64-jarige Jan B. - is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, meldt RTV Drenthe.

'Grootste wasserij ooit'

Na de inval betitelde de politie de wasserij als de grootste die ooit in Nederland is aangetroffen. Agenten vonden er tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta.

Bij een inval in een loods in Apeldoorn stuitten agenten op 120.000 kilogram steenkool, waarvan 22.000 kilogram als zogenoemd dragermateriaal voor de cocaïne werd gebruikt; een product waarin de cocaïne bij het transport vanuit Zuid Amerika verwerkt is.

De wasserij in Nijeveen zou voldoende capaciteit hebben gehad om dagelijks 150 tot 200 kilogram cocaïne te produceren met een geschatte straatwaarde van 6 miljoen euro.