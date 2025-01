Stinkend bedrijf in Urk riskeert tienduizenden euro's boete

In delen van Urk hangt al maandenlang een vieze geur. Die is volgens de de gemeente en de omgevingsdienst afkomstig van een visverwerkingsbedrijf. De ondernemer die verantwoordelijk is voor het probleem moet maatregelen treffen, anders riskeert hij een boete van tienduizenden euro's.

Mensen ruiken de geur met name bij het industrieterrein in het zuiden van het dorp. Bij de omgevingsdienst zijn er in het afgelopen half jaar zo'n 70 klachten binnengekomen. Ook zijn er in oktober raadsvragen gesteld over de stankoverlast.

Diverse dorpsbewoners herkennen het probleem. "Ik fiets hier elke dag langs", zegt een medewerker van een nabijgelegen bedrijf tegen Omroep Flevoland. "Het stinkt naar verrotte vis. Ik ben het inmiddels wel gewend, maar je ruikt het wel." Ook een andere buurtbewoner geeft aan dat de stank vaak te ruiken is. "Het is een beetje een afvallucht."

Toch lijkt het de laatste tijd wat beter te zijn, zo stellen sommigen. Volgens de omgevingsdienst, die toezicht houdt, kan dat kloppen. De stank is minder, maar het probleem is niet opgelost, laat een woordvoerder weten.

Boete

De stank veroorzaakt niet alleen overlast in de directe omgeving van het bedrijf. Afhankelijk van de wind verspreidt de lucht zich over een groter gebied. Buurtbewoners zijn de stank meer dan zat en de gemeente heeft besloten daarop de zaak te onderzoeken.

Volgens de omgevingsdienst functioneert de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf niet optimaal, waardoor er een stinkende laag bovenop de beluchtingstank komt te liggen. Deze sliblaag veroorzaakt de geur waar inwoners zich aan storen.

De omgevingsdienst en de gemeente hebben besloten te gaan handhaven en verplichten de ondernemer om maatregelen te treffen om zo de stank verder in te dammen. Anders riskeert hij een boete van 25.000 tot 50.000 euro. De eigenaar van het bedrijf laat aan Omroep Flevoland weten het probleem al een tijd geleden te hebben opgelost. Op verdere vragen wil hij niet ingaan.