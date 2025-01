Meer zzp'ers gestopt in december: 'Duidelijk omslagpunt'

Nederland telt 6776 minder zzp'ers dan een maand geleden. Dat blijkt uit de zzp-monitor van de Kamer van Koophandel (KvK). Volgens de Kvk is het een "duidelijk omslagpunt" en is het niet los te zien van de strengere handhaving van de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan.

De daling komt vooral omdat er relatief veel zzp'ers stoppen. In de maand december schreven 21.303 zzp'ers zich uit uit het handelsregister. Daarmee stopten er 54 procent meer zzp'ers dan in december 2023. Ook in de eerste dagen van januari 2025 gooiden meer zzp'ers het bijltje erbij neer dan normaal, ziet de KvK.

Ook zijn er minder zzp'ers gestart. Er kwamen er 14.527 bij, 13 procent minder dan in december 2023. Wel steeg ook in 2024 het totale aantal zzp'ers met 3,1 procent naar bijna 1,8 miljoen. Sinds 2019 kwam het pas één keer eerder voor dat er in een maand meer zzp'ers stopten dan startten.

Zorg, bouw, koeriers

Met name in de zorg trokken veel zzp'ers de stekker uit hun onderneming. Ruim 3000 zorg-zzp'ers stopten ermee. Dat is 79 procent meer dan in december 2023. Ook begonnen er minder zorgmedewerkers als zelfstandige.

Daarmee verloor de zorg per saldo bijna 1700 zzp'ers. Of deze mensen in dienst zijn genomen of iets anders zijn gaan doen, valt nog niet uit de cijfers op te maken.

Ook in de bouw en bij koerierdiensten stopten zzp'ers relatief vaak. Sectoren die traditioneel uit meer zzp'ers bestaan, zoals kappers, hebben niet te maken met meer stoppers. Ook het aantal zzp'ers in de zakelijke dienst, ict en de media blijft stabiel.

Schijnzelfstandigheid

Na jarenlange discussie en onduidelijkheid wordt de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan strenger gehandhaafd. Het idee is dat het zzp'en ontmoedigd wordt, met name voor werk dat ook door mensen in loondienst kan worden uitgevoerd.

De toename van het aantal stoppers is niet los te zien van deze handhaving, zegt Joris Knoben, hoogleraar ondernemerschap van Tilburg University: "Dat is een direct effect. Het zijn met name de grote instellingen die niet het risico willen lopen dat ze gepakt worden."

De hoogleraar vindt het een positieve ontwikkeling dat de daling van het aantal zzp'ers vooralsnog te zien is in de sectoren waarin zorgen bestonden over schijnzelfstandigheid, waaronder koeriersdiensten en zorg. Wel is het afwachten hoe de cijfers zich komende maanden ontwikkelen. Volgens Knoben zit er bij zzp'ers vaak tijd tussen het besluit om te stoppen met zzp'en en het uitschrijven uit het handelsregister.