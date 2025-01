Lancering raket van Blue Origin voor tweede keer uitgesteld

De lancering van de New Glenn-raket van het bedrijf Blue Origin is nogmaals uitgesteld. De raket zou eigenlijk gisteren vanaf de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Florida gelanceerd worden, maar toen waren de omstandigheden op zee te risicovol.

Daarom zou de raket vandaag de ruimte ingeschoten worden, maar dit werd meermaals met 20 minuten uitgesteld, waarna iets na 03:00 in de nacht de ruimtemissie werd afgeblazen.

Wanneer Blue Origin weer gaat proberen de raket te lanceren is niet bekend. Het team van het bedrijf dat zich bezighoudt met de raket is nog bezig met het onderzoeken van problemen die de lancering verhinderden.

Eerste vlucht

Het doel van deze vlucht is dat de draagraket in een baan om de aarde komt. De raket moet in de toekomst meerdere satellieten per vlucht kunnen vervoeren.

Het zou de eerste vlucht van de New-Glenn-raket van het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn geweest. De raket is vernoemd naar John Glenn, de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde vloog. Tot nu toe bracht Blue Origin vooral toeristen in de ruimte voor korte vluchtjes van enkele minuten met een kleinere raket.

Boosterlanding zou 'kers op de taart' zijn

De booster van de raket moet na de lancering op een platform zo'n 1000 meter verderop in de Atlantische Oceaan terechtkomen, zodat deze opnieuw gebruikt kan worden. Over deze boosterlanding is Bezos het zenuwachtigst. "Als dat lukt zou dat de kers op de taart zijn", zei hij eerder.

Vandaag staat ook een testvlucht met een megaraket van het bedrijf SpaceX van techmiljardair Elon Musk op de planning. Deze raket zet voor het eerst tien testsatellieten uit. Deze raket zou in de toekomst vijftig tot honderd satellieten kunnen meenemen. Doel van SpaceX is om met deze raket ook naar de maan en Mars te reizen.