'Grootverdiener' Jansen geniet van hockeyavontuur in India: 'Leer ontzettend veel'

De 24-jarige strafcornerspecialiste, op clubniveau spelend voor SCHC, werd onlangs uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. Afgelopen zomer werd ze olympisch kampioen met de Nederlandse ploeg. Op de Spelen van Parijs was ze met negen treffers topscorer.

Spannende dag

De dag van de veiling was een spannende voor Jansen: "Het begon al heel vroeg, dus toen ik wakker werd had ik het YouTube-kanaal aangezet. En toen de overseas midfielders aan de beurt waren, werd ik een beetje zenuwachtig."

De naam van Jansen kwam tijdens de veiling al snel tevoorschijn, waarna de clubs tegen elkaar op konden bieden. En dat gebeurde. Uiteindelijk bood Odisha Warriors, het team van trainer Janneke Schopman, het hoogste salaris. "Daar was ik heel blij mee." Jansen werd daarmee veruit de duurste Nederlandse speelster op de veiling.

'Heel mooi bedrag'

Niet alleen met de club is Jansen blij. "Het was ook een heel mooi bedrag. Meer dan een mooi zakcentje. Als je in het hockey dit bedrag kan verdienen, is dat best wel bijzonder."

Want, zo weet Jansen, als Nederlandse hockeyer is het aan te raden een studie naast je profcarrière te volgen. "Zodat je voor na je carrière een beetje een goede opleiding hebt. Dus het is wel mooi om in één keer zo'n klapper te maken."