Kroatische president Milanović met ruime meerderheid herkozen

De Kroatische president Milanović kan aanblijven. Hij won de presidentsverkiezingen van gisteren met meer dan 74 procent van de stemmen en gaat op voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Zoran Milanović is van de oppositie, van de Sociaaldemocratische Partij. Zijn opponent Dragan Primorac van de regerende Kroatische Democratische Unie kreeg 26 procent van de stemmen.

In zijn overwinningstoespraak zei Milanović dat de winst een teken van goedkeuring en vertrouwen van de kiezers is, maar ook een boodschap "over de stand van zaken in het land voor degenen die het moeten horen". "Ik vraag de regering om ernaar te luisteren", zei hij. "Dat is wat de burgers wilden zeggen. Dit is niet alleen steun voor mij."

De rol van president is in Kroatië grotendeels ceremonieel. Toch is de overwinning van Milanović een tegenslag voor premier Plenković, met wie hij in de clinch lag tijdens zijn eerste termijn als president. Hij beschuldigt Plenković en zijn conservatieve partij regelmatig van corruptie, terwijl de premier Milanović omschrijft als "pro-Russisch" en een bedreiging voor het internationale aanzien van Kroatië.

Strijdlustig

Milanović (58) wordt soms vergeleken met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump vanwege zijn strijdlustige stijl van communiceren met politieke tegenstanders. Hij is een criticus van de Europese Unie en de NAVO. De president noemde de EU afgelopen weekend opnieuw "in veel opzichten ondemocratisch".

Milanović kreeg in de eerste stemronde op 29 december net niet genoeg stemmen om direct te worden herkozen. Daarom was er een tweede ronde nodig.