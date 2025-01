Tsitsipas eerste grote naam die sneuvelt in Melbourne, Sinner en Alcaraz door

Tsitsipas liet het dubbelspel in Australië schieten omdat hij zijn zinnen gezet op goede resultaten in het enkelspel, maar dat lukte dus niet. "Het hele doel was om energie te sparen en hopelijk frisser te zijn gedurende het toernooi, maar ik was niet in staat om te spelen zoals ik hoopte."

Alcaraz simpel door, Sinner heeft het lastiger

De Spanjaard Alcaraz rekende in drie sets (6-1, 7-5 en 6-1) af met de Kazach Aleksander Sjevtsjenko. Eigenlijk kwam de nummer twee van de wereld alleen in de tweede set echt in de problemen, toen Sjevtsjenko de Spanjaard twee keer brak. Uiteindelijk wist de 21-jarige toptennisser de schade te herstellen.

Sinner bereikte met wat pijn en moeite de tweede ronde op de Australian Open. In de eerste ronde had de nummer een van de wereld het lastig met de Chileen Nicolás Jarry, maar de Italiaan stond er elke keer op de belangrijke momenten: 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.

De titelverdediger op de Australian Open reisde met vertrouwen af naar Melbourne. Hoewel er nog een dopingzaak boven zijn hoofd hangt, wist Sinner de laatste vijftien partijen die hij speelde allemaal te winnen. Dertien van die partijen won hij zonder ook maar één set af te staan.