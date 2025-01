Sinner heeft het lastig, maar rekent in Australië in drie sets af met Chileen Jarry

Jannik Sinner heeft met wat pijn en moeite de tweede ronde bereikt op de Australian Open. In de eerste ronde had de nummer een van de wereld het lastig met de Chileen Nicolás Jarry, maar de Italiaan stond er elke keer op de belangrijke momenten: 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.

De titelverdediger op de Australian Open reisde met vertrouwen af naar Melbourne. Hoewel er nog een dopingzaak boven zijn hoofd hangt, wist Sinner de laatste vijftien partijen die hij speelde allemaal te winnen. Dertien van die partijen won hij zonder ook maar één set af te staan.

Maar die statistieken boezemden Jarry, de nummer 36 van de wereld, weinig angst in. De Chileen behaalde een zeer goed niveau en dwong Sinner in de eerste twee sets tot het uiterste.

Tiebreaks moesten het verschil maken. In die beslissende dertiende games moest de Italiaan er bij vlagen ook nog hard voor werken, maar hij klaarde de klus keer op keer.

Zestiende zege op een rij

In de derde set was het verzet van Jarry snel gebroken. Sinner sloeg toe op de eerste servicegame van zijn tegenstander en liep uiteindelijk zonder veel moeite uit naar 6-1. Zo boekt de nummer één van de wereld zijn 16de overwinning op rij.

Sinner was de eerste topfavoriet die in actie kwam in Melbourne. Later vandaag beginnen ook Carlos Alcaraz en Novak Djokovic aan hun toernooi.