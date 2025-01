Recordjaar Nederlandse artiesten in buitenland, vooral door nieuwelingen

De andere twee nieuwe namen in de top 3 zijn de dj's Chris Stussy (30 jaar) en Mau P (28 jaar). De laatste scoorde twee jaar geleden ook in eigen land een hit met Drugs From Amsterdam.

Het succes van deze drie dj's is helemaal aan henzelf te danken, zegt Helmink. "Je hebt natuurlijk heel vaak dat een Armin van Buuren gewoon mensen uit zijn eigen stal meeneemt op tour, dat geeft je dan natuurlijk toch wel een duwtje in de rug. In dit geval hebben de jongens dit helemaal zelf gedaan. Daar zijn die Nederlanders zo goed in."

De lijst wordt voornamelijk door mannen aangevoerd. De eerste vrouwelijke artiest is Ki/Ki. De Nederlandse dj staat op de veertiende plaats met 74 optredens.

Niet alleen elektronische muziek van Nederlanders is wereldwijd in trek. In de lijst met meeste optredens staat bijvoorbeeld de Nederlandse band Personal Trainer op 21, met 62 buitenlandse optredens. Of neem de 'downtempo deathcore' van de band Distant op 13, met 74 optredens.

"Voeg daarbij de Nederlandstalige liedjes die in 2024 in eigen land de hitlijsten domineerden en je kunt zonder twijfel stellen dat de Nederlandse muziek een topjaar beleefde", concludeert Helmink. "Ik zie de toekomst dan ook rooskleurig in."

ESNS

Buma Cultuur presenteert de exportcijfers elk jaar voor aanvang van het jaarlijkse festival en muziekcongres Eurosonic Noorderslag (ESNS). Vanaf woensdag komen honderden muziekprofessionals uit heel Europa naar Groningen, om daar te praten over de muziekindustrie.

Dit jaar staat Italiaanse pop centraal op het festival. Op zaterdag wordt ook de Popprijs uitgereikt aan de artiest die volgens een jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.