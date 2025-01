Koss en Bøkko genieten van Noors schaatsgoud: 'Dit succes zal enorme impuls geven'

Over twee maanden willen Eitrem, Kongshaug en Wiklund de teruggewonnen kijkers laten juichen bij het WK in eigen land. Het hoogtepunt van het schaatsseizoen, de WK afstanden, worden gehouden in het Vikingskipet in Hamar.

"Het allrounden zit meer in het hart van de Noren dan losse afstanden, maar met Eitrem op de 5.000 meter en Kongnshaug op de 1.500 meter is er veel mogelijk", zegt Bøkko.

Koss: "Ze maken echt kans op goud, net als Wiklund op de lange afstanden. Het hele team is competitief, dat is mooi om te zien. Ik kreeg al veel appjes van vrienden die stuurden dat ze kaartjes voor de WK hebben gekocht. Het stadion zal misschien niet elke dag vol zitten, maar ik verwacht meer publiek dan een paar jaar geleden."