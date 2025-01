Waarom de Duitse industrie kwakkelt en de vooruitzichten somber zijn

Thomas Kolbe opent de deur van zijn nieuwe productiehal. Hij leidt de oudste brievenbusfabriek van Duitsland: Knobloch. Het familiebedrijf uit 1869 in het Saksische Döbeln werd door de DDR genationaliseerd. Na de val van de Muur nam hij het samen met zijn zus over. "Jarenlang dachten we dat deze markt zou opdrogen, omdat mensen geen post meer sturen. Een vakantiegroet stuur je nu via WhatsApp."

Toch zagen ze een kans: het bouwen van boxen voor pakketpunten. "Dat is uiteindelijk niets anders dan een grote brievenbus met een ander slot", zegt hij nuchter. Maar wel een product met potentie, door de groei van online bestellingen.

Met een subsidie van bijna vijf miljoen euro van de Duitse overheid werd de nieuwe hal verbouwd. "Die investering was doorslaggevend, anders hadden we het niet gered." Zijn verhaal is een lichtpuntje in de omgeving. Direct naast Knobloch sloot onlangs een fabriek voor windturbinegeneratoren de deuren.

Het ontbreekt in Duitsland aan vergelijkbare investeringen en positieve prikkels, vindt de brievenbusbouwer. "Er is optimisme nodig, juist ook bij ondernemers. Natuurlijk slaap ik wel eens een nacht slecht, maar je moet als ondernemer vooruitkijken."

Wat nodig?

Net als Kolbe hoopt zonnepaneleninstallateur Scholz dat er snel een einde komt aan de instabiliteit in het land, verwijzend naar de gevallen regeringscoalitie. "Na de verkiezingen moet er snel duidelijkheid komen waar we heen gaan met Duitsland, met heldere plannen." Zo zouden er stevige subsidieprogramma's moeten komen, die niet plotseling kunnen worden afgebouwd.

De meest realistische en ook bij kiezers gewilde optie, is een nieuwe 'grote' coalitie tussen de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD.

"Het is interessant dat mensen juist daarnaar lijken terug te verlangen", zegt econoom Schnitzer. "Terwijl we juist bij die coalitie [de laatste regering-Merkel, red.] veel stilstand zagen. Geen hervormingen, geen investeringen en geen verbeteringen in het onderwijs." Precies wat er volgens haar nu wél nodig is in Duitsland.