Rus snel klaar op Australian Open, Swiatek en Gauff gaan door

In de tweede set had de Servische opnieuw maar één brak nodig. Wederom gebeurde dat bij een stand van 3-3. Rus kon nog maar vier punten pakken en trok zo aan het kortste einde bij haar achtste deelname aan het toernooi in Melbourne.

"Ik vond mezelf in de tweede set wel iets beter spelen dan in de eerste set. Het is jammer dat ik gebroken werd en vervolgens serveerde zij de wedstrijd goed uit. Het lag dicht bij elkaar vandaag, het is zonde dat ik een paar belangrijke games niet pakte."

Suzan Lamens, nu de beste Nederlandse tennisster, is de enig overgebleven vrouw op de grand slam in Australië. Zij bereikte al eerder de tweede ronde door de Sloveense Veronika Erjavec uit te schakelen met 7-5 7-6 (2). Lamens komt woensdag weer in actie.

Swiatek overtuigt niet, Gauff verslaat voormalig winnares

De Poolse Swiatek en de Amerikaanse Gauff hopen dit jaar de Australian Open op hun naam te kunnen zetten. Beide vrouwen gingen maandag door naar de tweede ronde, maar Swiatek had het wel lastig in haar eerste rondepartij tegen haar Tsjechische tegenstandster Katerina Siniakova.

Siniakova wist de 23-jarige Swiatek meerdere keren te breken, maar zag de Poolse uiteindelijk in twee sets winnen: 6-3, 6-4.