Dumoulin na wielrenner nu succesvol hardloper: 'Heb aanleg voor afzien'

De 34-jarige Dumoulin, die in 2022 zijn wielercarrière beëindigde, maakte elf jaar onderdeel uit van het peloton. Hij won onder meer de Giro d'Italia en het WK tijdrijden. Nu fietst hij alleen nog recreatief en hardlopen is erbij gekomen.

"Het waren wel perfecte omstandigheden voor Egmond. Ik heb voor mijn doen hartstikke goed gelopen. Maar ik heb wel overal pijn." Hij had vooraf geen idee wat hij ervan moest verwachten. "Ik loop gewoon op gevoel. Ik heb ook niet echt een trainingsschema."

Bij de snelsten

Wel kwam de fanatieke topsporter direct in hem tevoorschijn. "Ik had het plan om de snelste lopers te volgen in het begin, maar die sprintten zo hard weg - dat was geen doen. Dus ik dacht: laat ik nu maar gewoon mijn eigen tempo gaan lopen, anders blaas ik mezelf binnen een paar kilometer op."

Ooit wil Dumoulin een marathon lopen. Maar wel met een goede voorbereiding.

"Mijn conditie is nog altijd wel goed, maar ik merk dat mijn pezen en spieren zich heel erg moeten aanpassen aan het lopen. Als je beetje leuke marathon wilt lopen moet je zeker vier tot vijf keer per week lopen. Dat lukt nog niet, dan krijg ik overal blessures."