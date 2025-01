Politie: steeds meer kleine en 'radicalere' motorclubs

De politie telt steeds meer kleine motorclubs in Nederland, een gevolg van het verbod op de grotere clubs. Inmiddels zijn er al meer dan tachtig kleine outlaw motorcycle gangs (OMG's). Deze nieuwkomers zijn radicaler dan de oude clubs, schrijft de politie in een nieuw rapport.

Na het verbod op grote clubs zoals de Hells Angels, Satudarah en No Surrender zag de politie al een versplintering ontstaan in de motorclubwereld. Inmiddels telt de politie maar liefst 84 OMG's.

Soms zijn ze opgericht door oud-leden van de verboden motorclubs. Bij de ene nieuwkomer is het aantal leden op één hand te tellen, bij de andere gaat het om enkele tientallen leden.

Radicaler

Hoewel het aantal misdrijven waarvan OMG-leden verdacht worden iets is gedaald, ziet de politie juist bij nieuwe motorclubs veel aanwas van leden met een crimineel verleden. Verdenkingen van geweld komen daar relatief vaak voor.

Een mogelijke verklaring is dat de nieuwkomers zich willen profileren. "De leden van het grootste deel van deze nieuwe clubs zijn radicaler (crimineler) dan de voormalige OMG-leden", schrijft de politie. "Zij houden zich bezig met ernstige vormen van criminaliteit."

Behalve om geweld gaat het bijvoorbeeld ook om drugshandel en witwassen. Overigens vermoedt de politie dat vooral individuele leden zich bezighouden met criminaliteit, niet de motorclubs als geheel.

Sneller optreden

Opvallend is dat criminele leden van concurrerende motorclubs regelmatig samenwerken. In tegenstelling tot in het buitenland, zijn er hier in Nederland nauwelijks spanningen tussen motorclubs. Criminelen hebben meer baat bij samenwerken, vermoedt de politie.

Naar verwachting zullen de komende jaren alleen nog maar meer kleine motorclubs opgericht worden. Daarom is het volgens de politie belangrijk om sneller te kunnen optreden tegen rotte appels.

Eind deze maand behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid geeft om "ondermijnende organisaties" te verbieden. De politie denkt dat dit voorstel ook helpt in de strijd tegen criminele motorclubs.

Buitenland

Naast versplintering ziet de politie dat de hier verboden clubs uitbreiden in het buitenland. Sommige OMG's hebben nieuwe afdelingen geopend in Spanje en Zuid-Amerika. De politie vermoedt dat deze chapters fungeren als 'netwerkorganisaties' voor drugshandel. Mogelijk zijn de clubs in het buitenland zelfs alleen maar aantrekkelijker geworden door hun verbod in Nederland, schrijft de politie.

Maar ook in Nederland hebben ze nog altijd afdelingen. Zo vermoedt de politie dat de Hells Angels hier afgelopen jaar ondergronds nog altijd achttien chapters hadden, Satudarah veertien en No Surrender zestien.

De politie en het Openbaar Ministerie waarschuwen dat de aandacht voor criminaliteit bij motorclubs niet mag verslappen. Zij vinden ook dat burgemeesters hun best moeten blijven doen om clubhuizen te sluiten.

Het verbod op de grootste OMG's heeft er weliswaar voor gezorgd dat ze uit het straatbeeld verdwenen zijn, maar het betekent niet dat criminele leden opeens brave burgers zijn geworden, weet ook de politie. Zo doet de rechtbank begin volgende maand uitspraak in een grote drugszaak tegen een van de oprichters van Satudarah en oud-leden.