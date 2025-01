Ouders kinderopvang lang niet altijd gehoord, 'niet naar ons geluisterd'

Positieve effecten wetenschappelijk bewezen

Het is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van de kinderopvang hoger is als kinderopvangorganisaties goed samenwerken met ouders, zegt bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink.

"Ouderbetrokkenheid is een van de versterkende factoren in de kwaliteit van de opvang. Het gaat om pedagogisch partnerschap, een goede samenwerking tussen opvangorganisaties en ouders. Als je als kinderopvang jarenlang niet hoort wat er beter kan of de adviezen negeert, dan krijg je een blinde vlek in je organisatie."

En dat mag niet gebeuren, zegt Gjalt Jellesma van Boink. "De 1000 eerste dagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere leven. Ouders vertrouwen hun kind toe aan een organisatie en goede communicatie over de opvang is essentieel."

Niet serieus genomen

Een lokaal oudercommissielid in het noorden van het land wiens kinderen naar een opvangorganisatie met honderden vestigingen gaan, vertelt over een drastische wijziging in de groepssamenstelling. "Ze zeiden dat het niet uitmaakt wat wij als ouders ervan vinden en dat het sowieso ging gebeuren."

De gevraagde onderbouwing over veiligheidskwesties werd niet aangeleverd. In een brief naar ouders werd de suggestie gewekt dat de oudercommissie akkoord was. "Dat vonden we eigenlijk nog het ergste. Het is zo onprofessioneel. We voelen ons niet serieus genomen en stoppen daarom na de klachtenprocedure."

Volgens Boink staat dit incident niet op zichzelf. "Wij staan duizenden oudercommissies bij en zien er jaarlijks veel stoppen, vrijwel altijd vanwege frustratie over de wijze waarop zij hun werk moeten doen."

Naleving wet moet beter

"Als je vindt dat ouders invloed moeten hebben in een markt waarin ze geen poot hebben om op te staan, omdat overstappen naar een andere opvang door wachtlijsten vaak geen optie is, dan moet er wat gebeuren", zegt Jellesma van Boink.

Staatssecretaris Nobel zegt dat de naleving van de wet beter moet. "Zo maken te veel kinderopvanghouders onvoldoende duidelijk waarom zij adviezen van ouders niet overnemen." Ook moeten volgens hem oudercommissies beter in staat worden gesteld om contact te leggen met hun achterban. Volgens Boink weigeren sommige kinderdagverblijven de mailadressen van ouders aan de oudercommissie te geven, terwijl dat wel gewoon kan als ze toestemming vragen aan de ouders.

Het ministerie gaat in gesprek met de toezichthouder, de GGD.

De branchevereniging Kinderopvang zegt dat ouderparticipatie bij de meeste organisaties goed geregeld is, maar erkent dat er tekortkomingen zijn. "We blijven in gesprek met de sector en toezichthouders om te zorgen dat wettelijke verplichtingen overal goed worden nageleefd", aldus een woordvoerder.

Volgens Boink helpt het als kinderdagverblijven waar het nu nog niet goed gaat, anders gaan denken over de oudercommissie. "Niet met koudwatervrees voor die 'lastige' oudercommissie, maar met waardering voor al die duizenden ouders die in het belang van hun kinderen bereid zijn om een stapje extra te zetten".