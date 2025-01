Actieplan om tekort aan drinkwater te voorkomen, 'situatie niet verbeterd'

Om vanaf 2030 voldoende drinkwater te hebben moeten vergunningsprocedures worden versneld en moeten nieuwe wingebieden worden aangewezen. Het zijn twee van de punten uit een nieuw actieplan van provincies, drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanleiding voor het plan was een waarschuwing van het RIVM. Het instituut stelde twee jaar geleden dat in 2030 een tekort aan drinkwater ontstaat als er geen maatregelen werden genomen. Toen al waren er regionaal tekorten, terwijl de vraag naar drinkwater alsmaar stijgt.

'Niet verbeterd'

"De situatie is sindsdien niet verbeterd", schrijven de betrokken partijen bij de presentatie van hun actieplan. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over versnelde procedures voor wingebieden, het aanwijzen van nieuwe drinkwaterbronnen en het bevorderen van kennis. Ook moet er in beleid van de overheid meer oog komen voor drinkwaterbelangen.

Het actieplan komt bovenop de regionale plannen die al gemaakt zijn. "Die laten echter ook zien dat veel uitdagen niet op regionaal niveau kunnen worden opgelost", zeggen overheden en drinkwaterbedrijven. Minister Madlener (PVV, Infrastructuur en Waterstaat) presenteert het plan later vandaag.

128 liter per persoon

Het gemiddelde waterverbruik in Nederland lag in 2021 op ruim 128 liter per persoon. Het vorige kabinet kondigde aan dat te willen terugbrengen naar 100 liter in 2035.

Het RIVM ging er bij de waarschuwing van twee jaar geleden van uit dat de watervraag in 2030 ruim 7 procent hoger is dan in 2020.