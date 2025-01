Zeker 24 doden door branden Los Angeles

Het dodental van de verwoestende branden bij Los Angeles is opgelopen tot 24. Tot vannacht stond het op 16. De lokale autoriteiten houden rekening met nog meer slachtoffers.

De meeste doden zijn gevallen bij de zogeheten Eaton Fire, een brandhaard bij Altadena in het noorden van Los Angeles. Daar kwamen 16 mensen om het leven. Acht mensen stierven in Pacific Palisades, in het westen van de miljoenenstad.

Voor de komende dagen wordt een hardere wind verwacht. Dat kan de branden verder aanwakkeren.

Meer dan 14.000 reddingswerkers proberen de branden onder controle te krijgen. Negen Amerikaanse staten hebben hulp naar Californië gestuurd. Ook vanuit buurlanden Mexico en Canada zijn brandweerlieden naar Los Angeles gekomen.