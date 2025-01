Dodental Los Angeles loopt op tot 24, nieuwe weerwaarschuwingen

Het dodental van de verwoestende branden bij Los Angeles is opgelopen tot 24. Tot vannacht stond het op 16. De lokale autoriteiten houden rekening met nog meer slachtoffers.

De meeste doden zijn gevallen bij de zogeheten Eaton Fire, een brandhaard bij Altadena in het noorden van Los Angeles. Daar kwamen 16 mensen om het leven. Acht mensen stierven in Pacific Palisades, in het westen van de miljoenenstad.

Voor de komende dagen wordt opnieuw harde tot stormachtige wind verwacht. Dat kan de branden verder aanwakkeren. Dinsdag wordt de gevaarlijkste dag, zegt de National Weather Service. De wind wordt dan naar verwachting stormachtig, met windstoten tot boven de 100 kilometer per uur.

In deze beelden, gemaakt door een bewoner met een drone, zie je de verwoesting in Pacific Palisades: