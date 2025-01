Belgen in actie tegen pensioenplannen, vandaag amper ov

In België wordt gestaakt uit protest tegen een mogelijke hervorming van het pensioenstelsel. Veel scholen blijven dicht en sinds 22.00 uur rijden er mondjesmaat treinen. Ook het stadsvervoer in Brussel ligt plat. De staking duurt tot 22.00 uur vanavond.

In Brussel is een grote demonstratie gepland. Alleen al vanuit het onderwijs worden meer dan 20.000 mensen verwacht, melden Belgische media op basis van vakbonden. De Brusselse politie verwacht veel hinder en raadt af om met de auto naar de hoofdstad te komen.

Het treinverkeer tussen Nederland en België is ontregeld door de staking. Stoptreinen rijden niet, van de snellere EuroCity-treinen valt een deel uit. NS vraagt reizigers om voor vertrek de reisplanner te checken. De Eurostar (Amsterdam-Brussel-Parijs) rijdt vooralsnog volgens plan.

Hinder is er ook op de luchthaven van Brussel. Daar staakt een deel van de bagageafhandelaars en het veiligheidspersoneel. Zeker vier op de tien vluchten zijn geschrapt.

Onderhandelaars willen mes in pensioenen

Vakbonden hebben opgeroepen tot de staking uit woede over de pensioenplannen die op tafel liggen in de Belgische formatie. Onder meer spoormedewerkers zeggen dat die plannen, als ze ingevoerd zouden worden, heel slecht voor ze uitpakken.

Onderhandelaars bespreken de optie om voordelen bij de pensioenopbouw van ambtenaren en mensen in publieke dienst te schrappen. Ook willen ze de pensioenen verlagen. Zo zou niet langer het loon van de laatste tien werkjaren bepalend zijn voor de hoogte van iemands pensioen, maar het loon van de hele carrière.

De Belgische kabinetsformatie begon in juni. Er wordt nu gesproken over een zogeheten Arizona-coalitie, van de Vlaamse N-VA, christen-democraten, liberalen en socialisten. Ze proberen het voor 31 januari eens te worden. De opdracht van informateur en N-VA-leider Bart De Wever is tot die datum verlengd.