Duitse AfD breekt met jongerentak, die als rechts-extremistisch is aangemerkt

De Duitse radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) breekt officieel met de jongerenafdeling. Op het partijcongres werd gestemd voor het afsplitsen van Junge Alternative für Deutschland (JA), dat bekendstaat als extremer dan de moederpartij.

Het AfD-bestuur wilde eerder al breken met de jongerentak, maar om dat te bewerkstelligen was een tweederdemeerderheid op het partijcongres nodig. Dat is vandaag gelukt.

JA zal vervangen worden door een nieuwe jongerenafdeling, die de naam 'Patriotische Jugend' (Patriottische Jeugd) moet krijgen. De partijleiding van de AfD hoopt met de hervorming beter te kunnen ingrijpen bij wangedrag. Het wordt namelijk verplicht voor leden van de nieuwe jongerenpartij om ook lid worden van de moederpartij.

Dat gold niet voor de JA; volgens de Duitse nieuwswebsite RedaktionsNetzwerk Deutschland is slechts de helft van de JA-leden ook lid van de AfD. Het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet beschouwt JA als een "rechts-extremistische organisatie". De AfD werd slechts aangemerkt als "mogelijk rechts-extremistisch".

Kerngezin

Op het partijcongres nam de AfD ook haar verkiezingsprogramma aan. Ten opzichte van het concept werd wel een aantal punten gewijzigd, zoals over het gezinsbeleid, abortus en de geschiedenis.

In het conceptprogramma van de partij stond "het gezin is de kern van onze samenleving". Middels een stemming werd besloten dat die zin moet worden veranderd in "het gezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen, is de kern van de samenleving".

Gisteren werd Alice Weidel gekozen als kanselierskandidaat. Weidel heeft een relatie met een vrouw. Over de vandaag aangenomen motie zei partijlid Krzysztof Walczak dat het standpunt niet betekent dat de partij andere gezinsmodellen afwijst. "Onze kandidaat voor het kanselierschap is zelf moeder. Het standpunt van de AfD is niet in tegenspraak met tolerantie in een vrije samenleving."

In het verkiezingsprogramma pleit de partij voor het behoud van de huidige juridische situatie rond abortus. Dat houdt in dat abortus op papier illegaal is, maar dat het in de praktijk gedoogd wordt als de ingreep plaatsvindt in de eerste twaalf weken van de zwangerschap en de vrouw zich vooraf heeft laten voorlichten en adviseren.

Dienstplicht

De belangrijkste beslissingen over het verkiezingsprogramma werden gisteren al genomen. De partij zet zich onder meer in voor een streng migratiebeleid, remigratie op grote schaal, de herinvoering van de militaire dienstplicht en het breken met het klimaatakkoord van Parijs. In het partijprogramma staat ook dat de partij het belangrijk vindt om het Duitse Keizerrijk en de Pruisen in een positief daglicht te stellen.

Dat Weidel gisteren zelf het omstreden woord "remigratie" gebruikte, is opvallend. In haar toespraak pleitte ze voor een vergaand terugstuurbeleid. "Als dat dan remigratie heet, dan heet het maar remigratie", zei ze.

Tot voor kort vermeed de AfD-top dit begrip, omdat het herinneringen oproept aan een bijeenkomst in Potsdam in 2023. Toen bespraken hooggeplaatste AfD-politici, neonazi's en ondernemers een plan om miljoenen mensen op basis van racistische criteria Duitsland uit te zetten.

Het AfD-partijcongres begon gisteren ruim twee uur later dan gepland vanwege protesten rondom de locatie. Tegenstanders hadden blokkades opgeworpen in de buurt.

De Duitse Bondsdagverkiezingen zijn op 23 februari. In de meest recente peiling van de ARD staat de partij met 20 procent op de tweede plaats. Daarmee staat de radicaal-rechtse partij ruim achter CDU/CSU (31 procent) maar voor regeringspartij SPD (15 procent).