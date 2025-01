Man klimt op metrostation in Amsterdam-Noord na achtervolging politie

In Amsterdam is een man op het metrostation Noord geklommen, nadat hij had geprobeerd te vluchten van de politie. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving van AT5.

Eerder op de avond reed de man door het centrum van de stad, waar hij bij agenten opviel vanwege asociaal rijgedrag. Ze probeerden hem staande te houden met een stopteken, maar hij reed door.

Het leidde tot een achtervolging, die tot een eind kwam toen de verdachte tegen een andere auto botste. De man sprong uit zijn auto en klom op het dak van het metrostation. Daar zit hij nog steeds.

Metro stilgelegd

De politie heeft contact met de man en probeert hem naar beneden te krijgen. Het station en de omgeving zijn afgezet en het metroverkeer van en naar station Noord is stilgelegd.

Of de man gewond is geraakt door de botsing is onbekend. De inzittenden van de andere auto zijn ongedeerd.