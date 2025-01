Barça overklast Real in finale Spaanse Supercup na rumoerige week

"Ik heb tegen het team gezegd: als er veel rumoer is buiten, moeten we juist sterker zijn", zei FC Barcelona-coach Hansi Flick voor de finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid.

Het team gaf vanavond een indrukkend antwoord in de Clásico in Jeddah. Na een wervelende eerste helft stond het al 4-1 voor Barça en de Catalanen wonnen uiteindelijk met 5-2. Het was vijftiende Supercup-winst voor Barça.