Heerenveen wint dankzij flitsend eerste half uur bij NAC en klimt naar plaats negen

Bij beide teams stond een winterversterking aan de aftrap. De thuisploeg had in de Belg Maxime Busi, gehuurd van Reims, een nieuwe rechtsback en de Zweed Marcus Linday, overgekomen van Västeras SK, stond op het middenveld bij de bezoekers.

Na een razendsnelle gele kaart voor Oliver Braude (na tien seconden) nam Heerenveen het heft in handen in de openingsfase en NAC had geen antwoord op het frisse combinatiespel van de Friezen.

Vroege doelpunten

Jacob Trenskow ramde Heerenveen na een voorzet van Mats Köhlert vroeg op voorsprong en binnen het kwartier zette Alireza Jahanbakhsh de 0-2 op het scorebord.

Via het inmiddels bekende wapen van NAC kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Een verre inworp van aanvoerder Jan Van den Bergh werd verlengd en ingekopt door Elías Már Ómarsson.