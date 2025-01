Italië laat Iraniër vrij, paar dagen na vrijlating Italiaanse journalist

Italië heeft een Iraniër vrijgelaten die op verzoek van de Verenigde Staten was opgepakt voor betrokkenheid bij een drone-aanval in Jordanië. Het besluit volgt op de vrijlating, eerder deze week, van de Italiaanse journalist Cecilia Sala uit een gevangenis in Teheran.

Volgens een Iraans staatspersbureau zal de 38-jarige Mohammad Abedini "binnen enkele uren" terugkeren naar Teheran. "Het probleem" zou zijn opgelost na overleg tussen de Iraanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Inlichtingen en de Italiaanse inlichtingendienst.

De VS had Italië verzocht om Abedini te arresteren, omdat hij geavanceerde drone-onderdelen zou hebben geleverd aan het Iraanse leger. Dat is in strijd met de Amerikaanse sancties. De onderdelen zouden later zijn gebruikt bij een droneaanval op een Jordaanse militaire basis nabij de Syrische grens. Daarbij werden drie Amerikaanse militairen gedood.

Abedini werd vastgehouden in een gevangenis in Milaan. Iran noemde zijn arrestatie een "illegale daad" die de betrekkingen tussen Rome en Teheran zou kunnen schaden.

Uitlevering aan VS

De VS wilde dat Italië Abedini uitleverde, maar dat gebeurde niet. Het Italiaanse ministerie van Justitie schrijft in een verklaring dat volgens de uitleveringsverdragen tussen Italië en de VS "alleen misdaden die strafbaar zijn volgens de wetten van beide landen kunnen leiden tot uitlevering".

Daar zou in dit geval geen sprake van zijn. De potentiële aanklacht tegen de Iraniër zou gebaseerd zijn op een federale wet van de VS en niet in strijd zijn met de Italiaanse wet.

'Gijzeldiplomatie'

Hoewel de vrijlating van Abedini vlak na die van Sala plaatsvindt, ontkent Iran elk verband. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemde de vrijlating van Sala eerder het resultaat van "intensief werk via diplomatieke en inlichtingendiensten". In Italiaanse media wordt gesuggereerd dat Sala werd opgepakt als ruilmiddel om Abedini vrij te krijgen. Of dat klopt, is op dit moment niet te controleren.

Iran gijzelt vaker buitenlanders om hen in te zetten als ruilmiddel. Dat wordt ook wel 'gijzeldiplomatie' genoemd. In juni vorig jaar werden twee mannen uit Zweden die in Iran waren opgepakt vrijgelaten in ruil voor een veroordeelde Iraniër die in Zweden een levenslange celstraf had gekregen voor zijn betrokkenheid bij executies van honderden Iraanse oppositieleden in de jaren 80.

Door de kwestie is de verhouding tussen Iran en Italië verder bekoeld. Vorige week ontbood het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Iraanse ambassadeur.

Op de dag dat Abedini werd gearresteerd in Italië, pakten de Amerikaanse autoriteiten in dezelfde zaak een andere man op. Het ging om de Iraanse Amerikaan Mahdi Sadeghi, die zou hebben samengewerkt met Abedini om verboden goederen naar Iran te verschepen. Hij zit nog altijd vast in een Amerikaanse gevangenis.