Kluivert warm ontvangen in Indonesië: 'Gekkenhuis, voetbal leeft hier'

Patrick Kluivert heeft een warm welkom gekregen in Indonesië. "Fantastisch", zei de nieuwe bondscoach van het Aziatische land tegen de NOS. "Het was een gekkenhuis op het vliegveld. Ongekend. Ik ben warm ontvangen. Voetbal leeft hier, dat is zeker."

Tijdens een persconferentie in Jakarta werd de 48-jarige oud-international van Oranje gepresenteerd. Hij tekende een contract tot 2027 met een optie voor nog twee jaar. Alex Pastoor en Denny Landzaat worden zijn assistenten.

De eerste missie: kwalificatie voor het WK van 2026. "Dat wordt heel zwaar, maar het is te behalen en we gaan ervoor", aldus Kluivert.

Volop in de race voor WK-ticket

Onder leiding van Kluiverts ontslagen voorganger Shin Tae-yong werkten de Indonesiërs zich op tot de derde plaats in hun Aziatische WK-kwalificatiegroep, achter Japan en Australië. De achterstand op Australië is slechts één punt.

De nummers één en twee plaatsen zich direct voor het WK en de nummers drie en vier gaan verder in een extra kwalificatieronde. Bij een vijfde of zesde plek is Indonesië uitgeschakeld.