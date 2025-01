Rijpma-de Jong knokte zich naar goud op EK allround: 'Wilde zo graag op die koets'

Voordat Antoinette Rijpma-de Jong aan de slotafstand van de EK allround begon, had ze zichzelf één ding ingeprent. "Ik wilde zo graag op die koets." Die hartenwens zorgde voor nét dat stukje energie dat ze nodig had om het goud eruit te slepen in de thriller van een vijf kilometer tegen Joy Beune.

Vier jaar geleden, in 2021, waren de EK allround ook in Thialf en werd Rijpma-de Jong ook kampioen, maar toen werd met de arrenslee-traditie in Thialf gebroken vanwege corona. Normaal gesproken worden bij toernooien in Heerenveen de kampioenen allround en sprint in een arrenslee rondgereden op het ijs.

"Ik wilde het zo graag", zegt Rijpma-de Jong, met tranen van vreugde in haar ogen. "Ik moest tijdens de race als ik het even zwaar kreeg ergens weer motivatie vandaan halen. En dan dacht ik: ik wil op die koets. Want ik was niet op die koets gegaan een paar jaar geleden hier. Dus ik moet en ik zal winnen nu."