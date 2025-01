'Plunderaars worden beschoten', getroffen inwoners LA bezorgd over bezittingen

Er staat een lange file voor de wegafsluiting naar Sunset Boulevard. Bewoners die zijn geëvacueerd uit de zwaar getroffen wijk Pacific Palisades wachten er uren om even terug te mogen naar hun huis - of wat ervan over is. Onder strikte politiebegeleiding, want er is grote bezorgdheid dat dieven de wijk in trekken. "Plunderaars worden neergeschoten", staat er op een geïmproviseerd bord op een straathoek.

Er zijn inmiddels 21 plunderaars gearresteerd. Een man die net terug is uit de wijk spreekt ons aan en laat een filmpje op zijn telefoon zien. Daarop is te zien hoe iemand met een ski-masker wegrent als hij merkt dat hij wordt gefilmd.

Wegblokkades

Kunstfotograaf Laurie Ordover wacht al zes uur in haar witte Porsche tot ze wordt doorgelaten. Haar huis ligt in de as, weet ze, maar ze móet het met eigen ogen zien. Medisch specialist Stuart Silverman heeft eerst bij een andere wegblokkade geprobeerd de wijk binnen te komen, maar de rij was zo lang dat hij nu op deze plek zijn geluk beproeft.

Dronebeelden van de verwoesting. De beelden zijn niet door de NOS gemaakt, maar door een buurtbewoner: