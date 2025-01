Meer dan 14.000 hulpverleners bij brand LA, hulp uit Mexico en Canada

Bij de hevige natuurbranden in en bij de Amerikaanse stad Los Angeles zijn volgens gouverneur Newsom meer dan 14.000 hulpverleners bezig om het vuur onder controle te krijgen. In totaal hebben negen andere Amerikaanse staten hulp gestuurd naar Californië, maar er komt ook hulp uit internationale hoek.

Mexico heeft meer dan 70 brandweerlieden en andere hulpverleners naar LA gestuurd. Canada heeft, naast blusvoertuigen, ook 250 brandweerlieden naar het buurland gestuurd. "Aan onze Amerikaanse vrienden: Canada is hier om te helpen", schreef de Canadese premier Trudeau deze week op X.

Amerikaanse militairen staan ook klaar om ingezet te worden, zei het hoofd van de Amerikaanse rampenbestrijdingsdienst FEMA tegen nieuwszender ABC.

Onder controle krijgen

Ondanks de vele mensen die op de grond en in de lucht de branden proberen te blussen, is het moeilijk om een aantal natuurbranden volledig onder controle te krijgen. Op dit moment zijn er nog drie grote brandhaarden. Een andere brand, Kenneth genoemd, is volgens de autoriteiten nu voor 100 procent onder controle. Dat betekent niet dat al het vuur geblust is, maar dat de vlammen volledig zijn 'omsingeld' en dat de verspreiding effectief is gestopt.

Ook krijgen brandweerlieden steeds meer grip op de brand in het noorden van de stad San Fernando. Deze zogenoemde Hurst-brand is nu voor zo'n 89 procent onder controle. Daarnaast wordt er wat succes geboekt bij de brand in de wijk Eaton, daar worden de vlammen voor 27 procent omsingeld.

Maar de brand in de wijk Pacific Palisades is moeilijk om terug te dringen. Die is nu voor 11 procent onder controle. De weersverwachting voor na het weekend belooft niet veel goeds; dan is een sterke wind voorspeld. Die kan vlammen en vonken verder aanwakkeren.

Het vuur heeft ook grote schade aangericht, in totaal is bijna 166 vierkante kilometer verbrand en zijn meer dan 12.000 objecten, zoals huizen, bedrijven en auto's, beschadigd of verwoest: