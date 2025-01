Echte kou blijft voorlopig uit, recordperiode zonder ijsdag wordt langer

Opwarming

IJsdagen worden in Nederland steeds zeldzamer en dat komt door de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daardoor is het in ons land tegenwoordig ruim 2 graden warmer dan een eeuw geleden. Dat merken we in de zomer aan een heel snelle toename van het aantal hittegolven en in de winter door een snelle afname van het aantal koude periodes.

Tegenwoordig hebben we in De Bilt gemiddeld nog maar iets meer dan zes ijsdagen per jaar, een eeuw geleden waren dat er nog ruim negen. In Nederland hebben we ook een definitie van een koudegolf: dat zijn vijf ijsdagen op rij waarop het bovendien minstens drie dagen 10 graden moet vriezen. Daarvan waren er vroeger al niet veel (32 in de hele twintigste eeuw) maar tegenwoordig nog veel minder: deze eeuw hadden we tot nu toe slechts één landelijke koudegolf, in 2012.