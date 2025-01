Man helpt vanuit Nederland met terugvinden gecrasht vliegtuig Colombia

Een man heeft vanuit Nederland geholpen met het terugvinden van een vliegtuig dat sinds afgelopen woensdag vermist was in Colombia. Het kleine toestel vloog met tien inzittenden van de gemeente Juradó naar Medellín toen het van de radar verdween. Door data van satellieten te analyseren wist Humberto Hinestrosa vanuit Nederland te achterhalen waar het vliegtuigje was neergestort. Geen van de inzittenden overleefde de crash.

Hinestrosa is de oprichter van Rescue International, een in Nederland gevestigde organisatie die lokale autoriteiten wereldwijd assisteert bij zoekacties in onherbergzaam gebied. Samen met zijn vrouw Anne van den Ouwelant speelde hij een doorslaggevende rol in meerdere complexe search & rescue-missies, waaronder de zoektocht naar de passagiers van een vliegtuigje in Colombia in juni 2023. Vier Colombiaanse kinderen werden na veertig dagen levend teruggevonden in de jungle.

Afgelopen donderdag werd Hinestrosa benaderd door de Colombiaanse autoriteiten omdat een vliegtuig vermist was. Het ging om een klein privévliegtuig, een Cessna HK2522. Zulke vliegtuigjes worden in Colombia veel gebruikt om passagiers van en naar afgelegen gebieden te brengen.

Op dat moment hadden de Colombiaanse autoriteiten het zoekgebied teruggebracht naar 40 vierkante kilometer. Volgens Hinestrose is dat "veel te groot, vooral vanwege de complexe geografische omstandigheden". Het ging om een bergachtig gebied in de jungle.

Combineren en analyseren

Als Hinestrosa in zo'n situatie wordt ingeschakeld, begint hij met het verzamelen van data en informatie. Ieder vliegtuig is uitgerust met een zogenoemde 'transponder', die signalen uitzendt naar satellieten. Hinestrosa: "In dit geval hebben we data van verschillende satellietaanbieders gecombineerd en geanalyseerd om tot een exactere locatie te komen."

Op deze manier kon worden vastgesteld dat het vliegtuigje tegen een berg was gevlogen. "Een zoektocht die anders dagen had geduurd, konden we terugbrengen naar enkele uren", zegt Hinestrosa.

Veertig uur na de vermissing - en zes uur nadat Hinestrosa was ingeschakeld - werd het vliegtuigje teruggevonden op ongeveer 120 kilometer van Medellín. Op de door Hinestrosa aangewezen locatie.

Volgens de lokale gouverneur was het voertuig met meer dan 350 kilometer per uur tegen een berg aangevlogen. De tien inzittenden, onder wie meisjes van 4 en 8 jaar oud, waren op slag dood. Hinestrosa: "Hun families hebben nu duidelijkheid over hun lot."

Snelheid is van levensbelang

Rescue International helpt niet alleen in het geval van neergestorte vliegtuigen. Terwijl in Colombia werd gezocht naar de passagiers, raakte in het Caribisch gebied een man op een reddingsvlot vermist. Hinestrosa werd ingeschakeld. De man werd donderdagavond levend teruggevonden.

"Soms is er vier maanden lang geen nieuwe vermissing en soms worden we in korte tijd heel vaak benaderd", vertelt Hinestrosa. "In alle zaken hebben wij dezelfde informatie als de autoriteiten, maar door onze geavanceerde analyse komen wij tot accuratere conclusies."

Hij biedt zijn hulp gratis aan en wijst naar eigen zeggen nooit een verzoek af. Zijn brood verdient hij met het trainen van autoriteiten om effectiever te worden in search & rescue. "Als een vliegtuig neerstort of iemand vermist is, is niet duidelijk of er overlevenden zijn. Het is dus heel belangrijk dat ik zo snel mogelijk aan de slag kan, zodat eventuele overlevenden zo snel mogelijk geholpen worden."