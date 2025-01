Uitgerekend Zirkzee schiet United verder in FA Cup ten koste van Arsenal

De bekerkraker Arsenal-Manchester United (1-1) in de derde ronde van de FA Cup is na het nemen van strafschoppen in het voordeel geëindigd van de bezoekers. Oranje-international Joshua Zirkzee nam de beslissende penalty en schoot United zo naar de volgende ronde.

Zirkzee werd twee weken geleden nog na een half uur onder luid applaus gewisseld, liep toen met betraande ogen naar de kleedkamer en pakte nu een heldenrol.

United had tegen Arsenal na rust een uur lang stand moeten houden met tien man, de verlenging meegeteld, maar schopte het tot de penaltyreeks.