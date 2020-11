(Nog) geen oplossing voor jongeren die na overlijden ouders huis uit moeten

Veel jongeren slapen noodgedwongen op straat nadat ze uit huis zijn gezet - anp

Elk jaar raken tientallen jongeren hun huis kwijt, wanneer hun ouders komen te overlijden. Vaak worden ze door de woningcorporaties uit huis gezet. VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis wil dat minister Ollongren (Wonen) samen met de corporaties gaat werken aan een structurele oplossing. NOS op 3 sprak vier jongeren die dit is overkomen. Een van hen is de 21-jarige Sammy-Jo. Zij verloor vorig jaar haar vader toen hij overleed aan kanker. "In juli stond Woonfraude ineens aan mijn deur. Dat was vlak voor mijn verjaardag, ik had het huis al versierd. Zij zeiden: je moet eruit." Sammy-Jo had in de periode die daaraan vooraf ging meerdere mails naar de woningbouwvereniging gestuurd om aan te geven dat ze in het huis wilde blijven wonen. Ook stuurde ze een filmpje, waarin haar vader zei dat hij hoopte dat zij in het huis kon blijven wonen. Daardoor dacht ze dat het wel goed zat, want ze hoorde niets:

Huurcorporatie na dood ouder: 'Ik zal met de deur in huis vallen, je moet eruit' - NOS

Ook de 32-jarige Niels en zijn broertje kwamen op straat te staan nadat hun ouders kwamen te overlijden. "Twee weken na mijn moeders overlijden kregen we een brief van de gemeente waarin stond dat we zo snel mogelijk de woning moesten verlaten omdat we niet op het huurcontract stonden. We hebben gelijk gereageerd dat wij de huur gewoon konden betalen." Toch moesten de broers vertrekken. "Daardoor kregen we geen kans om te rouwen om mijn moeder. Op een paar dingen na zijn we bijna alles uit het huis kwijtgeraakt. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds dakloos." Rechtszaak tegen corporatie Semra (24) probeert zo'n scenario te voorkomen met een rechtszaak. "Mijn vader overleed door een auto-ongeluk. Omdat ik niet kan aantonen dat we samen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voerden, dreig ik mijn huis te worden uitgezet. We hadden geen gezamenlijke rekening, en dat is een must." Gisteren stond Semra in de rechtszaal tegenover de corporatie. Ook is ze een petitie gestart om de regels voor jongeren in haar situatie te veranderen. "Ik ben mijn vader van de ene op de andere dag verloren en dat is heel erg zwaar. Dan komt dit er nog bovenop, dat is verschrikkelijk. Ik lig echt dagen te huilen en te janken van wat ik de volgende dag moet gaan doen, waar ik terechtkan." Eigen Haard, de woningcorporatie van Semra, schrijft in een reactie op de website: "Het wel of niet toekennen van de woning aan een kind dat achterblijft is een lastig dilemma. (...) Bij kinderen die achterblijven in hun ouderlijk huis en waarvan beide ouders zijn overleden zorgen wij er uiteraard voor dat zij niet op straat komen te staan. Soms kunnen zij in de woning blijven wonen. Maar als het om een grote woning gaat dan bieden wij een kleinere woning aan. Dit jaar hebben wij zo al zeven kinderen geholpen."

De Woonbond signaleerde dit probleem al in 2013 en zegt jaarlijks tientallen van dit soort gevallen te zien. "Het probleem is niet opgelost, er is nooit veel veranderd", zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Maar de corporaties hebben wel de ruimte om te kijken of mensen in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen. Ze kunnen zich niet verstoppen achter de wet." Oplossing Hij onderkent het probleem van lange wachtlijsten en het grote tekort aan huurwoningen, maar de verhuurder mag dat niet als excuus gebruiken. "Als iemand op de lange termijn niet in het huis kan blijven; dat kan. Maar er kan wel gezocht worden naar een oplossing zodat die last op korte termijn in elk geval wordt weggenomen. Bijvoorbeeld door een paar maanden overbrugging, of te kijken naar een andere geschikte woning. Maar als de corporatie zegt: 'we hebben geen contract met jou' dan kiezen zij er dus voor jou de woning niet te geven." VVD-Kamerlid Koerhuis heeft de regering gevraagd om een oplossing te zoeken voor deze schrijnende gevallen. "Ik verwacht van een coöperatie, een maatschappelijk instelling, de menselijke maat", zei hij in EditieNL. "En als je vader net is overleden dan vind ik het hard dat de coöperatie zegt: 'Dan had je er maar achteraan moeten bellen'. Als je net je vader hebt verloren, ben je wel met andere dingen bezig", zei hij in reactie op het verhaal van Sammy-Jo.