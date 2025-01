Simons is weer fit en wervelt voor RB Leipzig in Bundesliga met twee goals

Xavi Simons heeft zijn terugkeer in de Bundesliga gevierd met twee goals voor RB Leipzig in het duel met Werder Bremen (4-2). De aanvallende middenvelder, die 2,5 maand geblesseerd was, nam de 1-0 en de 2-1 voor zijn rekening.

De 21-jarige spelmaker opende in de 24ste minuut de score met een strak schot in de hoek na voorbereidend werk van Loïs Openda.

Mitchell Weiser maakte binnen twee minuten 1-1 voor Werder, maar Simons sloeg terug voor Leipzig met een treffer in de bovenhoek na een fraaie dribbel vanaf het middenveld.

Klopp op de tribune

Onder toeziend oog van Jürgen Klopp, sinds 1 januari in dienst als voetbaldirecteur van Red Bull, op de tribune liep RB Leipzig na rust uit naar 4-1 dankzij een pegel van Benjamin Sesko en treffer van Christoph Baumgartner.