Gedenkwaardig grandslamdebuut van Lamens: 'Leek wel een bar langs de baan'

De Australische hoosbuien, het urenlange wachten, het terug knokken in de partij en winnen bij haar grandslamdebuut: zondag 12 januari was voor Suzan Lamens een gedenkwaardige dag.

"Het was een lange dag en zwaarbevochten wedstrijd, maar ik heb een nieuwe mijlpaal bereikt", zei de 25-jarige Lamens na afloop van haar zege in de eerste ronde van de Australian Open op de Sloveense qualifier Veronika Erjavec. De twee uur durende tennispartij lag ruim zes uur stil wegens hoosbuien in Melbourne.

Lamens zag de donkere wolken boven het tennispark in het zuiden van Australië al hangen en zag dat ze haast moest maken. De regen kwam vlak nadat ze het winnende punt van set één had gemaakt. "Ik zag die druppels al komen en dacht: snel dit punt. Het is niet ideaal om op zo'n spannende stand einde van de set weer de baan op te gaan."

Uren wachten

Een goede inschatting, want tussen de eerste en tweede set volgden lange, onzekere uren. "Het is moeilijk: je wordt helemaal uit je focus gehaald. Iedereen zit binnen te wachten, het was heel druk."

Lamens zat te dubben over wat te doen. "Moet ik nu gaan eten, of niet? De wedstrijd wordt steeds een uurtje uitgesteld. Je gaat ook niet even naar het hotel. Het schakelen is elke keer lastig."

Ze bleef op het Melboune Park. De regen stopte, baan zes werd gedroogd en de partij kon worden hervat. "Ik denk dat we om twaalf uur de baan af gingen en om half zeven stapte ik weer de baan op."