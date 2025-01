Nieuwe trainer Rijsdijk boekt met Almere direct succesje in Groningen

De ploeg speelde in een traag tempo en kon aanvankelijk nauwelijks kansen creëren. In het treffen tussen de minst scorende teams van de eredivisie viel er in de eerste helft dan ook weinig te beleven, aangezien Almere het verder wel best vond.

Veel kansen na rust

Na rust was dat anders. Groningen wist voldoende kansen te creëren. Stije Resink, vorig seizoen nog spelend in Almere, probeerde het van afstand en Brynjolfur Willumsson, Romano Postema, Thijs Oosting en Mats Seuntjens waren dichtbij.

Voor de debuterende Seuntjens is Groningen zijn zesde club in de eredivisie. Almere-doelman Nordin Bakker stond telkens in de weg voor de Groningers, waardoor het uiteindelijk bij 0-0 bleef.