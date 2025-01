Steijn na Litmanen tweede middenvelder met topscorerstitel? 'Vaak naar hem gekeken'

Of hij Litmanen ooit live heeft zien spelen? Nee, want Steijn is geboren in 2001. "Maar ik heb hem wel veel teruggekeken. Ik ben door mensen om mij heen vaak met hem vergeleken. Of tenminste, niet vergeleken, maar ik moest van hen vaak naar Jari Litmanen kijken. Ze vinden dat wij een beetje dezelfde types zijn."