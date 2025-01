Feyenoord verliest van Utrecht en teruggekeerde Haller, plek twee verder uit zicht

Meteen daarna zette Niklas Vesterlund FC Utrecht op voorsprong uit een hoekschop. De kopbal van de Deense rechtsback zeilde over alles en iedereen heen in het doel. Het was zijn eerste doelpunt voor de club.

Meteen daarna volgde ook de 0-2. Feyenoorder Calvin Stengs verloor in een stevig duel de bal. De Rotterdammers dachten aan een vrije trap, maar ondertussen vloog Utrecht ervandoor. Via Haller en Yoann Cathline was het uiteindelijk Paxten Aaronson die af kon ronden.