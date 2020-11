Malafide verhuurmakelaars aangepakt in Rotterdam

Niet alleen in Rotterdam maar ook in andere grote steden zijn malafide verhuurmakelaars actief. Ze houden criminelen uit het zicht van de overheid door de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder zich niet te laten inschrijven op het adres. Criminelen kunnen de panden zo ongemerkt gebruiken voor bijvoorbeeld illegale prostitutie of het opslaan van drugs, wapens of geld. Volgens het onderzoeksteam gaat om allerlei soorten panden, van luxe woontorens tot rijtjeshuizen en portiekwoningen. Zolang criminelen er maar anoniem kunnen blijven.

"De dubieuze verhuurmakelaars faciliteren criminelen en vormen zo een schakel tussen onder- en bovenwereld", zegt Bert Langerak, directeur opsporing van de FIOD. Hij maakt zich zorgen over de enorme geldstroom die er in het circuit omgaat. Soms worden miljoenen euro's aan contant geld gevonden. "Er is echt wat aan de hand in Nederland. Het gaat om zo vreselijk veel geld, ik schrik daar gewoon van." Volgens Langerak raken de boven- en onderwereld op deze manier steeds meer met elkaar verweven: "Het vreet zich steeds verder in onze economie."