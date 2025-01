Landen bijeen in Saudi-Arabië om te praten over toekomst Syrië

Ministers en diplomaten uit het Westen en het Midden-Oosten zijn in Saudi-Arabië bijeen om te praten over de toekomst van Syrië. Het is de eerste internationale bijeenkomst over de kwestie sinds de val van president Assad.

De ministers van Buitenlandse Zaken uit onder meer Duitsland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Qatar, Irak en Jordanië zijn afgereisd naar Riyad. De Verenigde Staten hebben een speciaal gezant gestuurd. Vanuit de Europese Unie is buitenlandchef Kallas aanwezig. Zij zullen met de nieuwe Syrische minister van Buitenlandse Zaken spreken.

Op de top hoopt Syrië onder meer dat westerse landen de sancties tegen het land versoepelen. Die werden door de VS, de EU en sommige Arabische landen ingesteld tegen het regime van Assad na het neerslaan van de Syrische opstand in 2011.

Duitsland, Italië en Frankrijk hebben er de afgelopen dagen bij de Europese Unie op aangedrongen om de sancties te versoepelen. Kallas zei namens de EU dat dat mogelijk is als de nieuwe Syrische regering de diversiteit van het land weerspiegelt.

Tien miljoen dollar

Door de sancties is de economie in het land verlamd. Hulporganisaties zeggen dat extreme naleving ervan door financiële instellingen hun werk belemmert. Daardoor kunnen zij moeilijk hulp leveren.

De Verenigde Staten kondigden deze week een sanctievrijstelling aan voor betalingen aan Syrische overheidsinstellingen. Op deze manier wil de VS de humanitaire hulp op gang laten brengen.

Ook is de beloning van tien miljoen dollar ingetrokken die ooit werd uitgeloofd voor de aanhouding van Ahmed al-Sharaa, de nieuwe Syrische leider.

Op 27 januari komen EU-ministers samen om te praten over het schrappen van sancties tegen Syrië.